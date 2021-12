A TARDE e Braskem promovem evento e celebram o paradesporto

No Dia Nacional do Atleta Paralímpico, A TARDE conta a história de duas estrelas do esporte no país, Verônica Almeida e Fernando Fernande.

Guerreira das águas

Problemas não são obstáculos, mas oportunidades únicas de dedicação e vitórias”. Esta frase é de Verônica Almeida, integrante da seleção brasileira de natação paralímpica, e resume muito bem a sua história no esporte. Primeira brasileira a conquistar uma medalha na Paralimpíada, a baiana enfrentou todas as dificuldades que a vida lhe impôs com muita força de vontade, garra e bom humor.

Há 10 anos, a então professora de educação física, que trabalhava como personal trainer, viu sua vida mudar totalmente ao descobrir que era portadora da síndrome de Ehlers-Danlos, causada por um defeito na síntese de colágeno, e que não tem cura. “Perdi os movimentos, comecei a andar de cadeira de rodas”, conta. “Assim que descobri a doença, perdi o emprego, fui demitida porque estava na cadeira de rodas. Pensei que tudo tinha acabado. Recebi um diagnóstico de apenas um ano de vida, foi difícil de assimilar tudo, mas nada que me fizesse desistir”. Daí em diante, a baiana começou a sua batalha diária. Entrou na natação por questão de saúde, visando a uma melhora de seu condicionamento cardíaco e físico.

E, mesmo com todos os obstáculos, foi ainda mais longe, ingressando na seleção brasileira paralímpica três meses depois. “Fui chamada para participar de uma competição, em seguida fui campeã brasileira e consegui vaga para a Paralimpíada de Pequim”, vibra.

Dentre seus principais títulos estão o bronze em Pequim-2008, no Mundial de Eindhoven-2010 e no Parapan de Toronto-2015, além do recorde no Guiness Book por realizar a Travessia Mar Grande-Salvador em menos de cinco horas, com apenas um braço, na modalidade borboleta.

Mas se engana quem pensa que Verônica parou por aí. Ex-atleta do Vitória, a moça chegou a disputar o título de ‘Musa do Baianão’ pelo clube em 2017. “Fui fazer uma palestra no Vitória e aí conciliou tudo. As fotos ficaram lindas, com um contexto geral que deu um visual bonito. Fiquei na segunda colocação na votação pela internet”, relembra.

Verônica Almeida: “Assim que descobri a doença, perdi o emprego... Pensei que tudo tinha acabado” (Foto: Daniel Zappe | MPIX | CPB | Divulgação

Dificuldades e preconceito

Agora, a guerreira treina forte para novas competições e já vislumbra a Paralimpíada de 2020, em Tóquio. Antes, em 2019, tem o Parapan, no Peru, e o Mundial. Apesar de todas as conquistas, Verônica revela que ainda passa por dificuldades no esporte: “Na carreira profissional, a principal [dificuldade] é a falta de patrocínio, mas, como mulher, é o preconceito. As pessoas olham e veem a coitadinha, cadeirante... Na concepção das pessoas, o cadeirante é pobre, feio e burro. Isso me incomoda muito”.

E com todos os contratempos enfrentados, a batalhadora faz questão de apontar: “Estamos aqui para mostrar o que somos capazes de fazer com pernas e braços. Para ensinar e também para aprender com as lições da vida”, finaliza a baiana ‘arretada’.

Exemplo de realidade

Fernando Fernandes não usa de meias palavras para atacar um dos maiores clichês do esporte. “Exemplo a ser seguido, de superação... A gente tem que parar com esses termos. Me incomodam muito, pois o exemplo de superação sempre vai te colocar numa situação de momento, não de realidade”, pontua.

“Exemplo de superação eu fui nove anos atrás, quando sofri o acidente e encontrei um novo caminho para a minha vida. A partir desse momento, criei formas de me sustentar e viver com êxito profissional e pessoal. Já não sou mais um exemplo de superação, sou uma realidade”.

Tetracampeão mundial de paracanoagem, Fernando, de 37 anos, apresenta-se como um desbravador dos esportes adaptados. Atualmente, dedica-se, entre outras atividades, ao trabalho como apresentador de tevê. Também é palestrante e, no esporte, divide-se entre duas modalidades: “a paracanoagem faz parte do meu cotidiano, por mais que eu, agora, esteja praticando o kitesurfe adaptado. A canoagem me devolveu as minhas pernas. Foi a ferramenta de capacidade que me trouxe de volta para o mundo. Virou o meu instrumento de liberdade”.

Nove anos atrás, ele sofreu um grande revés na sua trajetória profissional de modelo – em 2002, chegou a se aventurar no reality show Big Brother Brasil, da TV Globo. Quando retornava para casa, após uma partida de futebol, dormiu ao volante e foi vítima de um acidente que o deixou paraplégico.

Início de história

Mas Fernandes transpôs a tragédia com maestria. “Eu, praticamente, comecei uma história, a da paracanoagem. Porque, no Brasil, a gente não tinha nenhum lesionado medular praticando esporte. Acabei divulgando isso para o mundo inteiro. Passando para atletas da seleção alemã, do Japão e de muitos países africanos”, afirma.

No Brasil, toca projeto de propagação da modalidade. É o fundador do Instituto Fernando Fernandes, pelo qual ele calcula terem passado mais de dez mil pessoas. “Procuro não ficar divulgando essas coisas, mas não consigo também contar quantas vezes já pude doar uma cadeira de rodas, ajudar um atleta a conseguir uma passagem e muitas outras coisas”, completa. A recompensa, Fernandes diz voltar para si mesmo. “Ajudar uma pessoa a sair do sedentarismo é auto-ajuda, pois, conforme eu faço, eu recebo e, quando recebo, me fortaleço”, ensina.

Para Fernandes, datas como o 21 e o 22 de setembro, que comemoram, respectivamente, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, são importantes, mas há muito a avançar nessa área: “esses dois dias têm o papel de criar voz na sociedade. Através do meu esforço físico e psicológico, tento conquistar espaço para falar do que realmente importa: acessibilidade, mobilidade, cura através das células-tronco. Poder lutar pela nossa causa”.

Fernando Fernandes: “A canoagem me devolveu as pernas, me trouxe de volta para o mundo” (Foto: Márcio Rodrigues | MPIX | CPB | Divulgação)

Paradesporto em debate

Motivação, realização e inclusão. Estas três palavras foram escolhidas para nortear o Bate-Papo Paradesportivo, em evento realizado na quinta-feira pelo Jornal A TARDE em parceria com a Braskem.

Com a presença dos medalhistas paralímpicos Verônica Almeida e Daniel Mendes, o bate-papo, mediado pelo jornalista Darino Sena, ainda contou com a participação da jovem Luísa Hage, que encantou o público presente na sala 5 do cinema do Shopping Barra com uma performance de dança e com uma pintura feita com o pincel preso à boca.

Visibilidade

Para Hélio Tourinho, diretor comercial do Grupo A TARDE, o evento é uma oportunidade de incentivar a inclusão social por meio do esporte e discutir o atual cenário do paradesporto na Bahia e no Brasil. “Esse evento tem uma fundamental importância por tratar de temas como inclusão social e esporte e por dar visibilidade a esses atletas que vêm participando de grandes competições”, disse.

A nadadora medalhista de bronze na Paralimpíada de Pequim Verônica Almeida acredita no crescimento da visibilidade do paradesporto. “O esporte paralímpico tem crescido muito. Lembro que, desde minha primeira Paralimpíada, em 2008, já se passaram mais três Jogos e hoje eu realmente vejo as pessoas darem a importância que o esporte merece”, afirmou.

Já o paratleta Daniel Mendes, medalhista de ouro na Paralimpíada do Rio-2016, discussões como esta podem motivar o aparecimento de novos paradesportistas. “Temos a oportunidade de divulgar, de difundir o paradesporto e fazer com que isso atraia mais paratletas”. Daniel é patrocinado pela Braskem, assim como a equipe do atletismo paralímpico brasileira.

Na sala, um bate-papo descontraído entre plateia e os paratletas passou por diversos temas. Os problemas com acessibilidade e os maiores feitos tanto de Verônica como de Daniel no esporte foram postos em discussão – ainda houve espaço para Verônica comentar sobre sua participação como Musa do Baianão, representando o Vitória.

Verônica lembrou também do seu grande feito como nadadora: em 2015, ela entrou no livro dos recordes por ter se tornado a primeira mulher a percorrer mais de 10 km em menor tempo e usando apenas uma das mãos, quando fez a travessia Salvador-Mar Grande.

A atleta sofre com a doença de Ehler-Danos, que faz o corpo parar de produzir colágeno, o que a impede de usar um dos braços na natação, após uma série de cirurgias.

Para Daniel, a memória mais importante é a medalha de ouro em casa, nas Olimpíadas do Rio. “Essa medalha é a mais linda de todas. Temos um diferencial da medalha e da identificação. No meu caso, para deficientes visuais, a medalha tem um guizo dentro. Sabemos se é de prata, ouro ou bronze pelo guizo que tem dentro”, declarou.

Daniel, que é deficiente visual, compete na modalidade de 400 metros rasos, acompanhado de um guia. “Para conseguirmos uma sincronia, é preciso um trabalho que leva anos”, afirmou, relatando o desafio de competir correndo junto com outra pessoa.

Motivação

Os dois paratletas revelam um cenário de esperança para o futuro, ainda que comentem sobre as dificuldades do presente. “Falar em acessibilidade hoje é fácil, difícil é fazer algo sobre”, concluiu Verônica.

Daniel acredita que um espaço de maior inclusão pode ser feito através das novas gerações, destacando a relevância da educação como transformação.

Evento promovido pela parceria A TARDE e Braskem reúne paratletas para discutir a inclusão social e visibilidade do esporte na Bahia e no Brasil

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo