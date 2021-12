A. Madrid x Chelsea abrem semifinal da Liga dos Campeões

Começa nesta terça-feira, 22, às 15h30 (horário de Brasília), o primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões da Europa entre Atlético de Madrid x Chelsea.

As duas equipes prometem fazer um duelo equilibrado no estádio Vicente Calderón, na Espanha. Ambos têm a melhor defesa em seus campeonatos, além de usar como tática ofensiva, contra-ataques mortais.

O Atlético de Madrid pode contar com a ausência do meia-atacante, Arda Turan, que ainda tem problemas físicos, mas contará com principal artilheiro da equipe, Diego Costa, que volta ao time na Liga do Campeões, após lesão no jogo contra o Barcelona nas quartas de final.

Já o Chelsea conta com dois jogadores lesionados, Branislav Ivanovic e Samuel Eto'o, e serão desfalques na partida de ida.

A partida terá a presença do técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, que vai ao estádio para observar os brasileiros nos dois times (são três no Atlético de Madrid: Miranda, Filipe Luís, Diego, e quatro no Chelsea: David Luiz, Ramires, Willian e Oscar).

adblock ativo