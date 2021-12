"A evolução veio mais rápido do que imaginávamos"

Entre as modalidades que mais geram expetativa de medalha para o Brasil no Pan-Americano de Toronto, no Canadá, que começa terça-feira, e na Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016, está o polo aquático, outrora inexpressivo no país. Isso graças ao investimento que a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) tem feito no esporte, em especial na contração, realizada no fim de 2013, do técnico Ratko Rudic, dono de seis medalhas olímpicas. Como jogador, levou a prata em 1980 com a antiga Iugoslávia. Como treinador, ganhou quatro ouros (em 1984 e 1988 com a Iugoslávia, em 1992 com a Itália e em 2012 com a Croácia) e um bronze (1996 com a Itália).

A seleção brasileira masculina ainda passou a contar com cinco atletas que jogavam por outros países. O destaque é o carioca Felipe Perrone. Em 2002, aos 16 anos, por falta de maior estrutura para o polo aquático no Brasil, ele se mudou para Barcelona e, por ser neto de espanhóis, aceitou defender a seleção de lá. Pelo mesmo processo, havia passado seu irmão mais velho, Kiko Perrone, anos antes.

Felipe é um astro da modalidade. Pelo Atlètic Barceloneta, foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões da Europa 2014/2015. Como destaque da seleção brasileira, ele conduziu o time ao histórico 3º lugar na Liga Mundial, encerrada há uma semana. Em entrevista ao A TARDE, mostrou-se empolgado com a chance de feitos ainda maiores pelo país natal.

Após a campanha histórica na Liga Mundial, qual a expectativa para duas competições (a seleção também disputa o Mundial de Esportes Aquáticos, que começa em 17 de julho) em sequência?

O Pan é nossa principal competição do ano, e o Brasil não ganha o ouro desde 1963 (em São Paulo). Provavelmente as medalhas ficarão com Brasil, Canadá e EUA. Nosso objetivo é, sem dúvida, trazer o ouro para o Brasil. O Mundial será muito importante para consolidar a evolução do polo aquático brasileiro no cenário internacional e, por isso, nosso objetivo é estar entre os oito melhores da competição.

Em 2014, o Brasil conquistou a 7ª posição na Liga Mundial, melhor colocação até então. Neste ano, levou o bronze. Como você enxerga essa evolução? Acha que o país pode se tornar uma das grandes forças mundiais em longo prazo?

Os resultados são frutos de uma série de investimentos que vêm sendo realizados tanto por parte da CBDA e do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) como também por diversos clubes. Sinceramente, acho que esta evolução ocorreu mais rápida do que nós todos imaginávamos. Só que, para o Brasil se tornar uma das principais seleções do mundo no futuro, será fundamental que esses investimentos continuem sendo feitos após a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016.

Os EUA venceram 12 das 17 edições desta modalidade nos Jogos Pan-Americanos. Após vocês terem batido os americanos na disputa do bronze na Liga Mundial, aumentou a confiança brasileira em voltar a ser ouro no Pan de Toronto, passados 52 anos?

Acho que essa vitória mostrou que estamos no caminho certo e que, nos últimos 20 anos, o Brasil não teve um time com tanta chance de ser campeão pan-americano. Porém não podemos esquecer que o Canadá (país-sede do evento) também será um dos sérios candidatos ao título.

A última participação da seleção brasileira em Olimpíada foi em Los Angeles-1984, e sua melhor desempenho foi a 6ª colocação nos Jogos de 1920. Como jogar em casa pode ajudar o Brasil a conquistar sua primeira medalha num esporte com tão pouca tradição no país?

O apoio da torcida pode ser fundamental se soubermos utilizá-lo a favor. Mas o principal tem sido todo o investimento realizado, estimulado pelo fato de jogarmos a Olimpíada em casa.

A naturalização de jogadores com experiência internacional, plano extenso de treinamento e, principalmente, a contratação do técnico croata Ratko Rudic, quatro vezes campeão olímpico, são os pilares desse projeto da CBDA. É o caminho certo para o polo aquático brasileiro?

Este projeto citado é o de alto rendimento. Porém, nas categorias de base, diversos projetos sociais também estão sendo realizados. O somatório deles é o caminho. Se, através dos bons resultados da seleção, mais crianças praticarem o esporte por todo o país, como por exemplo na Bahia, acredito que a modalidade tenha uma grande possibilidade de crescer.

Como é trabalhar com Ratko Rudic, técnico com uma trajetória tão vencedora?

É uma experiência única. Para alcançar o sonho da medalha, trabalhar com um técnico que tem quatro ouros olímpicos é fator muito motivante. Ainda mais quando os resultados aparecem tão rapidamente.

Ele fala português ou isso é um problema na hora dos treinamentos?

Ele se comunica conosco em uma mistura de italiano e português, mas mesmo os jogadores que não falam italiano acabam entendendo.

Após ter feito sua carreira na Europa e ter disputado a Olimpíada de 2012 pela Espanha, qual o sentimento de voltar ao país natal como um dos melhores jogadores do mundo e disputar os Jogos pelo Brasil em casa?

É a realização de um sonho. E o Rio de Janeiro, ainda por cima, é minha cidade natal. Graças ao investimento realizado no polo aquático brasileiro, eu posso, enfim, representar meu país.

Por fim, como você se interessou por polo aquático, esporte de pouca representatividade no país?

Minha família está relacionada ao esporte. Meu irmão (Kiko Perrone defendeu as seleções brasileira e espanhola) e meu pai (Ricardo Perrone) foram atletas da seleção brasileira de polo aquático.

