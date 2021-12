À espera de Neymar e mais oito, seleção só ficará completa na terça em São Paulo

A seleção brasileira só estará completa na preparação para os duelos com Uruguai e Paraguai na terça-feira, 21. Nesta segunda, 20, a equipe fará o seu primeiro treinamento visando os duelos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 com 14 dos 23 jogadores convocados por Tite.

Marcelo, Casemiro, Ederson, Weverton, Diego, Gil e Diego Souza foram os primeiros jogadores a se apresentarem a Tite, no hotel onde a seleção está concentrada, no último domingo. Já na manhã desta segunda, foi a vez de Filipe Luís, Miranda, Willian, Renato Augusto, Fágner, Paulinho e Dudu chegarem ao local. Serão estes 14 jogadores que vão treinar nesta segunda-feira, no CT do Corinthians.

Ainda nesta segunda, no início da noite, estão previstas as chegadas de Giuliano, Thiago Silva, Marquinhos, Fernandinho, Philippe Coutinho, Roberto Firmino. Já Neymar, Daniel Alves e Alisson serão os últimos a desembarcarem em São Paulo, no início da madrugada de terça-feira. Assim, será com o grupo completo que o Brasil vai treinar na tarde de terça no CT do São Paulo na Barra Funda, no mesmo dia em que a equipe viajará ao Uruguai.

A seleção brasileira enfrentará os uruguaios nesta quinta-feira, 23, em Montevidéu, no Estádio Centenário, e depois vai receber o Paraguai, em São Paulo, no Itaquerão, no dia 28. A equipe nacional lidera as Eliminatórias com 27 pontos. O Uruguai é o segundo colocado com 23, enquanto o Paraguai está apena na sétima posição, com 15. Os quatro primeiros se garantem na Copa de 2018 e o quinto vai participar de uma repescagem mundial para ir à Rússia.

adblock ativo