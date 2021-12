A duas rodadas do fim, seis times disputam vagas às finais do Baianão

Após o complemento da rodada do domingo, 25, Vitória, Juazeirense, Bahia, Bahia de Feira, Fluminense de Feira e Jequié disputam as quatro vagas para as fases finais do Campeonato Baiano.

Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, o Vitória, que goleou o Jequié por 5 a 1, lidera o torneio com 16 pontos. O vice-líder é o Juazeirense, que empata em pontos com o Leão, mas perde no saldo de gols (8 a 6).

Depois do triunfo suado diante do lanterna Atlântico, o Bahia aparece na terceira posição com 14 pontos. O Fluminense de Feira, que tirou a invencibilidade da Juazeirense no domingo completa o G-4.

A diferença do líder para o sexto colocado, o Jequié, é de seis pontos. Na parte de baixo da tabela, o Atlântico, com apenas um ponto, precisa de dois triunfos e torcer contra o Jacobina para escapar do rebaixamento.

Confira a tabela de classificação:

Foto: Reprodução | FBF

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

adblock ativo