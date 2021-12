A dois meses do 1º clássico, Bahia e Vitória se opõem em 2017

Qual estilo de equipe o torcedor baiano prefere: aquela que arrisca mais no ataque, marca muitos gols, mas sofre outros em consequência ou uma mais cautelosa, com defesa sólida e que se lança com parcimônia para cima do adversário?

O momento da dupla Ba-Vi é bastante propício para essa reflexão. A pouco mais de dois meses do primeiro clássico do ano – será no dia 9 de abril, pelo Estadual – os rivais baianos têm jogado de forma oposta na nova temporada.

Considerando as quatro partidas oficiais até agora, ambos fazem campanhas parecidas: oito pontos com quatro gols de saldo para o Tricolor e nove pontos com três gols de saldo para o Rubro-Negro.

O que chama a atenção é como cada um conseguiu isso: o Esquadrão, mais precavido sob o comando de Guto Ferreira, marcou somente quatro gols, porém, segue sem ter a sua defesa vazada; já o Leão, mais ousado, marcou incríveis nove gols, entretanto, sofreu também incríveis seis.

Números chamativos

Para se ter ideia de como o momento de cada um foge do comum, no Século XXI o Vitória teve apenas cinco temporadas com mais de nove gols nos primeiros quatro jogos do ano: 2014 (quando fez 10), 2012 (12), 2009 (14), 2006 (12) e 2005 (10).

No mesmo periodo, o Rubro-Negro iniciou apenas uma temporada com uma defesa tão vazada como a atual, quando sofreu sete gols em 2014, ano do último rebaixamento.

Já o Tricolor, no Século XXI, teve apenas dois momentos em que começou o ano com um ataque tão improdutivo: em 2003 e em 2006, quando fez três gols em quatro jogos. Por sinal, anos que não trazem boas lembranças para a torcida – o primeiro, de rebaixamento para a Série B, e o segundo, de permanência na Série C.

Por outro lado, a última vez em que o Esquadrão ficou os quatro primeiros jogos do ano sem levar gols foi há 30 anos, em 1986, ano em que foi campeão baiano e chegou às quartas de final do Brasileiro.

Perfis à mostra

A maneira de cada um se comportar em campo ficou bem clara nos jogos deste final de semana. Diante do Moto Club, em Pituaçu, o Tricolor não sofreu nenhum risco em sua defesa e se lançou aos poucos ao ataque, marcando os dois gols do triunfo na bola parada: cobranças de falta e pênalti.

“A equipe foi segura e firme em campo. Na oportunidade que teve, fez gol”, destacou o zagueiro Tiago após o triunfo. “Não é à toa que estamos sem tomar gol. A marcação que Guto impõe começa na frente, com Hernane, e passa pela gente, o que facilita lá atrás”, endossou o meia Régis.

Já o Vitória sofreu gols em quatro falhas da defesa. Ainda assim, no ataque, anotou dois tentos. “A equipe estava mostrando uma solidez importante nas últimas partidas, mas nesta o adversário acabou aproveitando os erros da nossa defesa. A gente partia para o ataque, o adversário escapava e fazia os gols. Mas é normal, estamos montando um time”, avaliou Argel Fucks após a derrota para o Botafogo-PB.

Guto indica mais um revezamento quarta-feira

Na antevéspera de enfrentar o Bahia de Feira, na quarta-feira, 8 o técnico Guto Ferreira indicou um novo revezamento para enfrentar o Tremendão. No treino tático com bola, o time teve Jean; Éder, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Juninho Capixaba; Matheus Sales, Juninho e Renato Cajá; Allione, Diego Rosa e Gustavo. A maior parte dos que venceram o Moto Club ficou na academia fazendo um trabalho físico com o preparador Valdir Júnior. No departamento médico continuaram o atacante Edigar Junio e o lateral esquerdo Matheus Reis.

Rubro-Negro segue na paraíba após derrota

O elenco rubro-negro seguiu em João Pessoa nesta segunda, 6, depois de perder para o Botafogo-PB por 4 a 2 pela Copa do Nordeste. No centro de treinamentos do Belo, quem participou da partida por mais de 45 minutos fez um treino regenerativo. Os demais participaram de um minicoletivo, com ajuda do time sub-20 do clube da Paraíba. Na manhã desta terça, o time volta ao batente no mesmo lugar. Depois, viaja para Brasília, onde enfrenta o Luziânia-DF na quarta, às 18h30 (no horário da Bahia), pela primeira fase da Copa do Brasil.

