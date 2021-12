20º Rallye do Batom terá direção 'importada' e 200 inscritos

Foi lançada nesta quinta-feira, 20, em almoço para convidados e imprensa, a 20ª edição do Rallye do Batom, apelidado como "a prova mais charmosa do automobilismo baiano". O evento acontece no próximo sábado, dia 29, com largada no Jardim de Alah e chegada no Catussaba Hotel, onde será servida a tradicional feijoada de encerramento.

Nascido como um evento que visava a inclusão feminina no automobilismo estadual, o Rallye do Batom permite apenas mulheres no volante. Homens: somente como navegadores ou 'Zequinhas', (integrantes que ficam no banco traseiro, com o máximo de dois por time).

O marco da corrida deste ano, que tem o limite de 200 carros inscritos, é a direção de prova, sob a batuta de uma dupla de currículo invejável no Off Road nacional: José Maria Alves (diretor de prova) e Rogério Almeida (diretor de cronometragem).

Para participar da prova, o competidor precisa doar 40 kg de alimentos não perecíveis e pagar R$ 50 (pelo GPS), em qualquer uma das categorias: Graduado 4X4 (dupla mista/experiente) com equipamentos; Turismo 4X4 (dupla mista/experiente) com equipamentos; Expedition 4X4 (dupla mista/novata) sem equipamentos; Turismo Light 4x2 (dupla mista/novata) sem equipamentos; Batom 4X4 e Batom 4X2 são exclusivamente para duplas femininas e não necessita de equipamentos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.rallyedobatom.com.br.

O Rallye do Batom tem patrocínio do Governo da Bahia (Setre, Sudesb, FazAtleta) e da Petrobahia. O evento conta ainda com o apoio do Jornal A TARDE, Catussaba Resort Hotel, Shopping Iguatemi, Prefeitura do Salvador e da Chevrolet.

adblock ativo