Zilu processa ex-namorado e quer dinheiro de volta

Zilu Godói está mais uma vez envolvida em polêmica. Desta vez, a ex-mulher do sertanejo Zezé se envolveu em um escândalo judicial, no qual briga em um processo contra o cantor Zé Henrique, seu ex-namorado, com quem tinha uma sociedade.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal 'O Dia", o processo corre na 3ª Vara Cível de Jundiaí, em São Paulo, de número 1004754-55.2016.8.26.0309.

A situação começou na época em que Zilu ainda era casada judicialmente com Zezé e ajudou a montar um estúdio para o "amigo" Zé Henrique, que estava separado da mulher.

Porém, o romance de Zilu e Zé Henrique durou cerca de três meses e o rapaz voltou com a ex-mulher. Na reconciliação, a mulher de Zé Henrique exigiu que a parceria entre os sócios fosse quebrada. Zilu tinha 42% do negócio

Para conseguir recuperar o dinheiro investido, Zilu precisou entrar na justiça. O processo é de março deste ano, e ainda não data definida para uma audiência. Ajuíza Daniela Martins é responsável pelo caso.

