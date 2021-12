Zilu Godói está internada após nova cirurgia

A ex-mulher de Zezé di Camargo, Zilu Godói, foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na úiltima sexta-feira, 3. Desta vez, Zilu tratrou de um infecção na região da mandíbula, e passou por uma nova cirurgia.

Em sua conta no Instagram, a apresentadora nega que a infecção tenha sido causada por intervenções cirurgicas durante um procedimento estético. Porém, segundo o colunista Léo Dias do jornal "O Dia", um amigo da apresentadora afirma que ela fez aplicação de silicone no queixo.

"Nessa aplicação, ela contraiu uma bactéria que, se caísse na corrente sanguínea, poderia resultar numa infecção generalizada", revelou o amigo ao jornalista.

Zilu ainda está internada e vai passar por novos procedimentos: "Ela vai ter que fazer cirurgias reparadoras. O pós-cirúrgico é sempre muito doloroso. A alimentação é feita à base de sopa, e ela fica impossibilitada de falar", concluiu.

