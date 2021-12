Zilu Godoi desabafa e pede paz nas redes sociais

Zilu Godoi usou seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 20, para desabafar sobre as diversas críticas que recebeu ultimamente por conta do seu ex-marido, o cantor Zezé di Camargo. Ela publicou uma foto na rede social e na legenda pediu paz.

Confira:

O casamento de Zilu e Zezé durou 30 anos e chegou ao fim, oficialmente, em 2012. Desde então, é grande a troca de farpas entre a apresentadora e o cantor - que atualmente namora a jornalista Graciele Lacerda, 19 anos mais nova que ele.

