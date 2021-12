Zilu está com novo namorado

A ex-mulher de Zezé Di Camargo, Zilu, está com um novo affair, de acordo com colunista Leo Dias, que divulgou fotos do casal juntos. Nas imagens Zilu aparece abraçada e beijando o rapaz em um momento íntimo. A identidade do moreno não foi revelada. Ainda não há informações de quanto tempo o casal está junto, nem de como se conheceram.

