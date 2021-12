Zilu Camargo revende cosméticos anti-idade para aumentar sua renda mensal

Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé Di Camargo, já recebe uma pensão avaliada em R$ 100 mil por mês, mas parece que a renda não tem sido suficiente. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, ela encontrou uma maneira para tirar uma graninha a mais no final do mês: virou revendedora da Jeunesse Global, marca de cosméticos anti-idade.

Ela tem usado sua conta no Instagram para divulgar os produtos. Estima-se que ela consiga ganhar até R$ 78 mil por semana. Apesar de os itens da marca não serem caros individualmente, a equipe do E+ apurou que, para ter a linha completa, é preciso desembolsar R$ 1,5 mil. O kit tem duração aproximada de dois meses.

O plano de Zilu para o futuro é montar uma equipe de revendedoras para demonstrar o produto e fazer críticas e sugestões para a marca. Além desse novo negócio na área da cosmética, ela ainda mantém uma sociedade com Zezé Di Camargo em uma construtora.

