Zilu Camargo rebate críticas por ostentação: 'caridade não é pra ser divulgada'

Zilu Camargo, ex-esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, chamou atenção ao responder o comentário de um seguidor em seu Instagram na última segunda, 18.

"Muita ostentação, sra. Zilu. Pense mais em uma criança que precisa de ser ajudada", escreveu o internauta em uma de suas fotos.

Em seguida, ela respondeu: "E a pior ostentação é a sua... Julgar as pessoas sem as conhecer, ostentando ser mais 'humilde' que elas! Caridade não é pra ser divulgada, amore! Isso fica entre eu e Deus! Não devo satisfação sobre isso a ninguém! Quem eu ajudo, ou não, fica no oculto! Essa é a verdadeira CARIDADE. Fica em paz, porque ostentar pobreza de espírito não é comigo... Beijos".

Zilu vem chamando atenção nos últimos tempos por postar diversas fotos exibindo seu estilo de vida luxuoso na rede social, atitude vista com admiração por alguns de seus seguidores, e como desnecessária por outros.

adblock ativo