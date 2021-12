Zezé leva Graciela em "puteiro" e reclama do valor da bebida

O cantor Zezé Di Camargo saiu para se divertir com a namorada Graciele Lacerda em uma danceteria em São Paulo, mas ao chegar no local descobriu que o local é um "puteiro de classe alta".

Em relato no seu perfil no Instagram, na madrugada desta quarta, 1º, o sertanejo ainda criticou os valores cobrados no local. "Tomei alguns drinks com minha namorada e fiquei surpreso qd vi a conta. Quase 5,000 reais por duas (Dom) Perignon". Zezé ainda completou: "exploração total".

O local escolhido pelo casal causou um espanto aos fãs do artista, alguns deles comentaram a postagem feita pelo cantor: "Nossa, que absurdo, Zezé! Como têm lugares que assaltam, né (risos)?",disse um seguidor do sertanejo ao comentar o post. "Sério isso?", questionou outro fã.

