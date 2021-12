Zezé Di Camargo vende mansão em que morou com Zilu

Zezé Di Camargo vendeu a mansão onde morou mais de 15 anos com a ex-mulher Zilu e os filhos, no condomínio Alphaville, em São Paulo. Por enquanto, o cantor permanece no imóvel e procura uma cobertura na cidade. As informações são do portal Uol.

O ex-casal chegou a abrir a casa durante algumas entrevistas para a TV e revistas especializadas em cobrir a vida de celebridades. Nesses momentos, eles mostraram detalhes dos ambientes da residência, que conta com uma banheira de hidromassagem no meio da sala de jogos.

Zezé e Zilu Godoi estão separados desde de julho de 2012. Em meio do ano passado, o casal oficializou a separação e assinou o divórcio. Eles ficaram casados por cerca de 30 anos e são pais de Wanessa, Camila e Igor.

Atualmente, Zilu mora em um apartamento em São Paulo.

