Zezé Di Camargo cogita reverter vasectomia para ter mais um filho

Zezé Di Camargo ter mais um filho - o quarto, já que é pai de Wanessa, de 33 anos, Camilla, de 30, e Igor, de 22. O sertanejo cogita até a reverter a vasectomia para para ter um filho com a namorada Graciele Lacerda.

"Já pensei (sobre ter filhos com a Graciele). Depende muito dela. Eu sou vasectomizado, mas tem a opção de reverter isso, o irmão fez e reverteu. Se ela um dia falar: 'amor, eu quero', aí não tem choro nem vela", contou, segundo o jornal Extra, nos bastidores do show que fez no fim de semana.

