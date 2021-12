Zezé contrata namorada para trabalhar em sua produção

O cantor Zezé di Camargo trouxe a atual namorada, Graciele Lacerda, para fazer parte da sua produção. A moça é formada em Jornalismo e já acompanhava Zezé nos show. Agora, ela tem uma atividade. Ela começou há cerca de um mês e está sendo responsável por cuidar do figurino dos show, da alimentação regrada no camarim e dá pitacos em diversos detalhes de produção e bastidores.

No primeiro show em comemoração aos 25 anos da dupla, que aconteceu na última sexta-feira, 29, em São Paulo, já rolou climão dentro do camarim. Uma das filhas de Zezé, Camila Camargo, se encontrou com Graciele momentos antes do show e evitaram posarem juntas em fotos.

O cantor tirou foto ao lado da filha e do namorado dela, Leonardo Lessa, porém Camila evitou Graciele. Outro filho do sertanejo, o caçula Igo também não tirou foto com a madrasta. Já os demais familiares não tem problemas com Graciele e até gostam da moça.

Os pais de Zezé, Francisco e Helena abraçaram e beijaram a nora, demonstrando carinho. Luciele di Camargo, irmã de Zezé, também registrou o encontro com a cunhada.

