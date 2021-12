Zezé confirma agressão de Wanessa a Graciele e ofende Zilu

A família Camargo movimentou as redes sociais na madrugada desta sábado, 5. Primeiro, o cantor Zezé di Camargo usou o Instagram da filha Wanessa para confirmar a notícia de que a cantora teria agredido Graciele Lacarda. A história, que segundo Zezé aconteceu há 5 anos, foi noticiada pelo programa "Fofocando" do SBT.

"Gente, só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal fazem questão de propagar: Aconteceu, sim! Não uma surra, e sim, uma agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo juntamente com uns poucos amigos. Foi quando Wanessa chegou de repente. Chegou por trás, sem ninguém ver, totalmente fora de si, embriagada talvez, e agrediu por trás. Imediatamente a segurei e fui ajudado pelo Marcus que, com muita consciência, me ajudou a tira-la. Teve um puxão de cabelo por trás e como ninguém esperava, ela caiu. Mas não passou disso”, contou em mensagem que foi apagada em seguida.

Mas Zilu não gostou do gostou do comentário do ex-marido sobre a filha. "@zezedicamargo quem vive embriagado e você, achei pouco a surra que a vadia recebeu deveria ter batido mais, mulher vabagabunda é assim", disse, lavando a roupa-suja pela rede social.

"Esse senhor que chamou a própria filha de covarde @zezedicamargo pra defender aquela vagabumda só lamento, você vai pagar muito caro Zezé", complementou Zilu.

Os seguidores de Wanessa também se sentiram ofendidos. "Seu pai precisa ser interditado e internado urgentemente. A macumba da piranha foi forte. É ridículo o que ele vem postando em rede social", disse uma internauta.

"Meu pai eterno. Um pai falar q a filha estava embriagada ou sei LÁ o que e ir em defesa daquela mulher......Socorro", disse outra.

Zilu não gostou de mensagem de Zezé e saiu na defesa da filha (Foto: Reprodução)

adblock ativo