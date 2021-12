Zezé alfineta Safadão no Instagram e Zilu rebate

O cantor sertanejo Zezé di Camargo, 53 anos, usou seu perfil do Instagram para dar uma alfinetada no cantor Wesley Safadão, 27 anos, após receber uma crítica de um fã, em sua rede social, nesta quinta-feria, 23.

O fã escreveu nos comentários da imagem postada: "Zezé, a Zilu te tirou uma boa grana ou você está cada dia mais mão de vaca? Você é um artista. Tem que ter um jatinho igual ao Wesley Safadão ou ir de primeira classe".

Zezé rebateu o comentario do internauta: "Primeiro: o que você tem com isso? Segundo: não existe primeira classe em voo doméstico. Eu e meu irmão temos avião particular, mas qual o problema de viajar, quando achar que devemos, de voo comercial? Somos gente como todo mundo".

O cantor sertanejo ainda acresentou que: "Quando o Wesley Safadão começou fazer sucesso, eu já estava fazendo há 23 anos. Artista quando começa fazer sucesso é assim: só anda de jatinho, Ferrari, barco de luxo, etc... Conhece aquela palavra: emergente?!! Também já passei por essa fase".

Sua ex-mulher, a Zilu Godoi Camargo, 55 anos, resolveu entrar na briga e fez um post em seu perfil para falar sobre humildade. O texto escohido foi do autor Augusto Cury . Ela publicou poucas horas depois de Zezé alfinetar Safadão.

