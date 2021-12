Zeca Pagodinho posta foto antiga e vira piada na internet

O músico Zeca Pagodinho parece que está com saudades dos velhos tempos. Na manhã desta quinta-feira, 29, ele publicou em seu Instagram uma foto de quando estava no início da carreira. "#ZecaPagodinho, com cara de garoto, magrinho, dando os primeiros passos na carreira, nos anos 80! #tbt #arquivodoZeca #memória", escreveu ele na legenda.

A imagem foi motivo de piadas e brincadeiras para seus seguidores. Alguns fãs chegaram a comentar que Zeca "parecia um anzol", outro escreveu que o cantor estaria "na capa da costela", já uma seguidora afirmou que ele "está melhor agora".

