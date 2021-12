Zé Alexanddre, de 63 anos, vence a primeira edição do The Voice+

O primeiro campeão do The Voice+, que reuniu participantes com mais de 60 anos., saiu neste domingo, 4. A voz campeã é a do carioca Zé Alexandre, de 63 anos, do time Claudia Leitte.

Na primeira fase da final, os artistas se enfrentavam no palco, cada uma cantando uma música. Em seguida, o treinador escolhia a vitoriosa, que, na etapa seguinte, disputaria o voto popular.

A primeira artista a subir no palco foi Catarina Neves, de 82 anos, representando o time Daniel. Ela cantou Malagueña Salerosa, um clássico da música latina. Fran Marins, 69 anos, interpretou Romaria, sucesso de Renato Teixeira, que já ganhou as vozes de Elis Regina e Jair Rodrigues.

“Acho que vocês não devem mensurar o tanto de bem que fizeram a outras pessoas, mostrando que sonhos não envelhecem nunca”, falou Daniel. O cantor escolheu Catarina Neves. “Deus abençoe”, vibrou a artista.

Claudia Leitte precisou aparecer de um telão: seu marido, Márcio Pedreira, testou positivo para Covid-19 e, por questão de segurança, a jurada apareceu de um telão.

Em seguida, a equipe treinada pela funkeira foi representada por Dudu França, 70 anos, que interpretou Oh! Darling, dos Beatles. Sueli Rodrigues, 65, cantou Goldfinger, música tema do filme de James Bond, lançando em 1965.

“Estou saindo daqui com uma bagagem cheia de coisas que aprendi com vocês”, opinou Ludmilla, que escolheu Dudu França. “Foi a voz que me deixou mais tempo sem ar”, conclui a funkeira.

Pelo time Mumuzinho, Geraldo Maia, 61 anos, interpretou Sou Você, de Caetano Veloso. Leila Maria, 64 anos, cantou Vou Deitar e Rolar (Qua Qua Ra Qua Qua), faixa imortalizada por Elis Regina. O sambista optou por Leila Maria.

Aos 83 anos, Vera do Canto e Mello cantou Somewhere Over the Rainbow. Em seguida, pelo time Claudia Leitte, foi a vez de Zé Alexanddre, de 63, com Pétala, de Djavan. O escolhido da cantora foi Zé Alexandre.

2ª rodada

Catarina Neves voltou ao palco para cantar Fascinação, clássico imortalizado por nomes como Elis Regina e Sandy. Já Dudu França, da equipe de Ludmilla, cantou Deixa Chover, famosa música de Guilherme Arantes.

Pelo time Mumuzinho, Leila Maria cantou I Will Alawys Love You, de Whitney Houston.

Zé Alexandre optou por encerrar sua participação com Somebody To Love, do Queen.

