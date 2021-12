Youtuber será capa de revista masculina

A fama das youtubers brasileiras chegou até à revista masculina Playboy. Nyvi Estephan, a apresentadora de um canal sobre games, vai ser a capa da edição de outubro da revista. Estephan manja muito de games e tem mais de 150 mil inscritos no canal, com visualizações de mais de 500 mil pessoas.

Já no Instagram, a gata capricha nas fotos sensuais, mostrando a cintura fina e o corpão em evidência. Ela está feliz pela oportunidade de mostrar as curvas na Playboy. "Sempre gostei de acompanhar todo o contexto social da moda e beleza em cada período histórico e sempre fui fã de divas e mulheres fortes como Audrey Hepburn, a coelha Brigitte Bardot e a precursora, Marilyn Monroe. E essa sempre foi a definição da Playboy para mim: a sensualidade em seu ápice de luxo e estilo, sempre acompanhando o contexto social. Agora estamos na era das mulheres empoderadas, que sabem o que querem e são donas de seus destinos e corpos, acredito ser esse o maior requisito de uma Playmate. No mais, para mim é uma grande honra estrelar uma capa para a revista", disse, em nota.

adblock ativo