Youtuber 'aceita' pedido de namoro de Shawn Mendes feito há 6 anos

O cantor Shawn Mendes foi surpreendido na última quinta-feira, 14, o Valentine's Day, com a resposta a um 'pedido de namoro' que havia feito há seis anos à youtuber Andrea Russett.

Em 2013, quando tinha apenas 14 anos de idade, Shawn enviou um tuíte para Andrea, que é dois anos mais velha, perguntando: "Você quer ser minha namorada?". Um emoji apaixonado acompanhava a frase.

Após um longo período sem resposta, a youtuber, que é conhecida principalmente nos Estados Unidos e conta com mais de 7,3 milhões de seguidores no Twitter, decidiu responder: "Ok, tudo bem!".

Os dois já trocaram menções em diversas ocasiões nas redes sociais antes da brincadeira.

