Xuxa vende mansão no Rio de Janeiro por R$ 45 milhões

Diether Werninghaus, proprietário da Weg, multinacional brasileira do ramo de eletroeletrônicos, e sua esposa, a cantora Karinah, compram a mansão da apresentadora Xuxa Meneghel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações da revista Vogue, após reportar um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão no segundo trimestre do ano, o empresário catarinense teria adquirido o imóvel por uma soma de R$ 45 milhões. As tratativas foram iniciadas na semana retrasada e finalizadas na última segunda-feira, 30.

A ‘rainha dos baixinhos’ decidiu deixar o imóvel onde morou por doze anos por causa das memórias que remetiam à doença de sua mãe, Alda Meneghel, falecida em 2018. Os novos proprietários e os dois filhos gêmeos de 4 anos ocuparão a antiga casa da apresentadora à partir de novembro.

A venda da mansão, que conta com 2.626m² e possui cinco quartos, hall de entrada, 14 banheiros, varanda, três lavabos, duas piscinas (interna e externa), escritório, sala de jantar, sala de TV e cinema, jardim de inverno com viveiro para pássaros raros, academia de ginástica, closet, lavanderia, suíte para governanta e mais dois cômodos no subsolo, além seis vagas cobertas na garagem, ficou à cargo de Roberto Almeida, pai da cantora Tânia Mara.

