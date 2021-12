Xuxa se recusa voltar ao Brasil para gravar amigo secreto da Record, diz colunista

Xuxa Meneghel se recusou voltar ao Brasil para poder participar do tradicional amigo secreto de fim de ano da Rede Record, gravado na noite da última terça-feira, 12. A informação é do colunista Daniel Castro, do "Notícias da TV", desta quarta, 14.

>> Gravação de amigo secreto na Record vira caso de polícia após confusão

Segundo Castro, a emissora teve que abrir um link internacional para que a ex-rainha dos baixinhos, que está em Nova York, participasse do programa por meio de uma trasmissão ao vivo, que durou mais de seis horas e foi feita por meio de um telão.

Além da estrutura montada para que a loira participasse da brincadeira, a rede também teve que fornecer um transporte expresso para Xuxa poder receber e mandar os presentes do amigo secreto.

Nos bastidores da Record, o comportamento da apresentadora foi interpretado como "uma esnobada", já que tratou a brincadeira do fim de ano como algo de menor importância.

A assessoria da Rede Record informou a coluna que "ela interagiu diversas vezes com os demais participantes do programa, pediu desculpas por não estar presente no estúdio e justificou dizendo que já havia planejado as férias com a filha, Sasha, (fora do Brasil) há muito tempo".

adblock ativo