Xuxa se hospeda no apartamento de Ivete e curte pôr do sol

A amizade entre Xuxa Meneghel e Ivete Sangalo segue firme e forte. Prova disso é que a apresentadora está hospedada no apartamento da cantora baiana, no Corredor da Vitória, em Salvador. Nesta sexta-feira, 21, a "rainha dos baixinhos" aproveitou a varanda da residência da amiga para curtir o pôr do sol.

Com direito a roupão com o brazão de Ivete, Xuxa - que veio para a capital baiana gravar com uma fã -, foi fotografada pelo maquiador das famosas Lavoisier Souza. O profissional compartilhou o clique em seu perfil no Instagram.

Por do sol com ela!!! @xuxamenegheloficial QUEEN!!! ❤️👑 A photo posted by lavoisier (@lavoisier) on Aug 21, 2015 at 1:48pm PDT

adblock ativo