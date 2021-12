Xuxa se desculpa após brincadeiras com a Record

Xuxa usou o programa da segunda-feira, 2, para se desculpar com a Record, emissora na qual trabalha. "Eu ficava brincando com essa coisa, 'ai meu Deus, aqui não pode'. Aqui pode. Foi uma brincadeira de mau gosto minha, me perdoem as pessoas da Record, porque aqui realmente eu posso tudo", desculpo-se.

Tudo começou quando, no Teleton, no SBT, a apresentadora disse: "Aqui eu posso falar juro por Deus, não posso?", dando a entender que na Record, não poderia. Ela apresenta, desde agosto, um programa às segundas, na emissora do bispo Edir Macedo.

