Xuxa se declara para Junno: "quero morrer com ele"

A apresentadora Xuxa Meneghel fez uma declaração de amor para seu namorado, o ator Junno Andrade, enquanto falava de sua vida amorosa, nas gravações do "Programa da Sabrina", da Record.

Após comentar rapidamente sobre suas relações do passado, com o jogador Pelé e com o piloto Ayrton Senna, e ter confessado a importância dos dois em sua vida naquele período, a loira disse: "Mas quando eu estava chegando aos 50 anos a vida me deu uma pessoa [Junno] com quem não quero só viver, eu quero morrer com ele".

