Xuxa responde polêmica sobre mamilo em foto

Ao publicar uma foto em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 22, a apresentadora Xuxa Meneghel mostrou mais do que pretendia. No canto inferior direito da imagem é possível ver o mamilo da loira, que fazia topless na piscina. Na legenda da publicação, ela escreveu: Férias... Aproveitem e sejam felizes SEMPRE".

Contudo a eterna rainha dos baixinhos, após ser alertada por seus seguidores do possível vacilo, "Xuxa, o biquinho tá à mostra. Miga... Olha o mamilo!", escreveu uma internauta, afirmou ser a borda da piscina. Em seguida ela respondeu aos seguidores que polemizaram, com uma foto sua mostrando os seios em uma capa de revista dos anos 80.

Veja a foto!

Ferias... Aproveitem e sejam felizes SEMPRE 💋✖️ Uma foto publicada por Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) em Dez 22, 2015 às 9:02 PST

Foto da capa da revista dos anos 80.

Gente, vcs estão buscando coisa onde não tem.. Querem ver o meu peito?? Googa aí anos 80,capas , fotos um monte... E não esqueçam q vivemos no pais do carnaval onde peito e bumbum faz parte fa festa... Por tanto menos gente, menos. Uma foto publicada por Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) em Dez 22, 2015 às 11:03 PST

