Xuxa posta foto de Sasha lembrando estreia de programa

Ansiosa para a estreia do programa ao vivo na Record, Xuxa usou o seu perfil no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, 17, para postar uma foto da filha lembrando aos fãs do compromisso.

Na foto, Sasha aparece segurando um cartaz com a mensagem "É hoje".

Na legenda da foto, a apresentadora também deixou um recado. "Eh minha gente... CHEGOU! Não tem mais nem um dia a mais. Seja o que Deus quiser : )".

A nova atração, que ocupará a grade no horário das 22h30, contará com reportagens, artistas no palco e muita interatividade - com direito a visitas inesperadas à casa de fãs. O formato, garante a apresentadora, não tem nada a ver com talk show, conforme vinha sendo divulgado por parte da imprensa.

