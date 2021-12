Xuxa posta foto com o rosto dourado durante tratamento estético

Xuxa Meneghel parece não se importar tanto em fazer selfies perfeitas. Durante um tratamento dermatológico, a apresentadora postou uma foto sua com uma "máscara de ouro". "Tô na Dra Karla Assed ... Quem disse que eu não valho ouro??? Só ela pra fazer isso comigo. Bgdaaa", escreveu. Na foto, publicada no Instagram, a apresentadora aparece com o rosto completamente dourado. Nos comentários, Xuxa foi muito elogiada pelos seus fãs e chamada de "linda", mesmo com a máscara.

