Xuxa pede respeito a fã que concordou com Silvio Santos

A apresentadora Xuxa Meneghel pediu "respeito" neste domingo, 25, após uma seguidora de seu perfil no Instagram concordar com a opinião de Silvio Santos, que afirmou, durante o teleton, que a loira "virou um rapaz americano" por causa de sua aparência.

"Eu concordo com o Silvio. Você é muito bonita pra usar roupa de homem, e não precisa imitar ninguém", escreveu a fã, que recebeu uma resposta imediata.

"Eliane, me respeita. Só isso. Quem é fã respeita e quem não é, critica. Fã gosta do que vê, não do que gostaria de ver", rebateu Xuxa.

A apresentadora escreveu um longo texto sobre o respeito que quer ter dos seus seguidores, independente da roupa que veste.

"Elegância não se vê na roupa e sim nos gestos. Respeito a opinião de quem não gosta, mas respeite a minha vontade de ser o que eu sou, de vestir o que eu visto, de ter o cabelo que eu tenho. Apesar de que eu acho elegantérrimo um terninho, não sejamos preconceituosos. Já me vesti com roupas parecidas com as de Madonna, Michael Jackson, e nunca ouvi uma crítica por isso. Acho que tinham pessoas mais elegantes ao usar as palavras. Fãs são pessoas que te admiram. Não quer ser [fã], não seja, estou apenas agradecendo a vocês por terem ajudado a AACD e vocês vêm falar de roupas, por favor sejam grandes. Ou cresçam".

Xuxa disse ainda que "já deu no saco do povinho que fala da minha roupa ou do meu cabelo".

Respeito, gratidão faz a gente ser chamado de ser humano. Obrigada pela ajuda de vcs com a AACD. Que Deus abençoe a todos. Uma foto publicada por Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) em Out 25, 2015 às 12:24 PDT

