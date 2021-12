Xuxa é notificada por propaganda de cosméticos

A apresentadora Xuxa e a sua empresa, Xuxa Meneghel Promoções e Produções Artísticas, foram notificadas por um consumidor anônimo por conta dos comerciais da empresa mexicana Genomma Laboratories.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a pessoa alega que Xuxa deve ser responsabilizada por emprestar sua imagem a um produto cosmético que promete efeitos que apenas podem ser alcaçados com o uso de medicamentos.

Na notificação foram anexadas cópias de ações judiciais promovidas por consumidores, reclamações na Anvisa, reclamações na internet e uma condenação imposta pela Procuradoria Federal do Consumidor Mexicana.

