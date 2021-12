Xuxa dá a entender que quer um perfume na "Jequiti"

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou o desejo de ter seu próprio perfume na "Jequiti" - empresa de cosméticos de Silvio Santos -, durante a participação do humorista Welington Muniz, o Ceará, em seu programa desta segunda-feira, 21.

Entre uma imitação e outra, Ceará acabou interpretando o dono do SBT a pedido de Xuxa: "Eu queria muito entrevistar essa pessoa e eu não consegui. Por favor, me dê agora essa entrevista que eu tanto queria".

Na brincadeira, a apresentadora questionou a inexistência de um perfume da linha de cosméticos com o nome dela. "Por que você ainda não fez um perfume comigo?", falou.

Ceará então respondeu como se fosse Silvio: "Você quer fazer um perfume comigo? Boa ideia. Vem aí a nova fragrância, Xuxa Meneghel".

Histórico

A brincadeira surge depois de um desentendimento entre Xuxa e Silvio, que a criticou durante uma participação no "Teleton", no ano passado. Na ocasião, o apresentador disse que ela parecia um rapaz americano, por conta da maneira que estava se vestindo.

Em seguida,a loira o alfinetou na abertura de seu programa, dizendo: "Está no ar o programa do menino americano". Na época, Xuxa chegou até a pedir respeito para uma fã que disse concordar com a opinião de Silvio.

