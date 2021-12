Xuxa alfineta Silvio Santos durante abertura de programa

A apresentadora Xuxa usou seu programa desta segunda-feira, 26, para alfinetar Silvio Santos, após a polêmica declaração do dono do SBT durante o Teleton.

"Está no ar o programa do menino americano", disse a loira, que vestia terninho e gravata, na abertura da atração.

Em uma conversa com a filha Patrícia Abravanel na madrugada de domingo, 25, durante o Teleton, Silvio que comentou que Xuxa "virou um rapaz americano", por causa do seu corte de cabelo e a forma de se vestir.

"A gente quer ver a Xuxa, de vestido, de cabelo (sic). Agora ela só faz o rapaz americano. O que gente vê é o rapaz americano. Quem gosta de ver o rapaz americano, então, acompanha a Xuxa toda a segunda-feira na Record", completou ele.

Após a repercussão do caso, Xuxa também rebateu uma seguidora no Instagram, que havia concordado com a opinião de Silvio e afirmado que ela deveria usar roupas mais femininas.

"Eliane, me respeita. Só isso. Quem é fã respeita e quem não é, critica. Fã gosta do que vê, não do que gostaria de ver", rebateu a apresentadora.

