Ximbinha bate-boca em restaurante por causa de Joelma, diz site

O músico Ximbinha, ex-marido da cantora Joelma, virou o centro de mais uma polêmica após protagonizar um bate-boca com um homem no restaurante la Fondue, em Recife (PE). De acordo com o site "PurePeople", tudo começou quando o rapaz, que não foi identificado, aproximou-se e abordou o guitarrista.

Ainda segundo a publicação, o homem teria dito a Ximbinha que o que ele havia feito com Joelma foi errado, já que ele só subiu na vida por causa do sucesso dela. Incomodado com as ofensas, o músico ficou furioso e partiu para a discussão. Ele acabou sendo vaiado por outros clientes que também estavam presentes no local.

