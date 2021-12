Ximbinha assume relacionamento com amante, diz colunista

A suposta pivô do fim do casamento do guitarrista Ximbinha, 42 anos, com a ex-vocalista da banda Calypso, Joelma, 42 anos, foi vista frequentando o condomínio Lago Azul, em Belém do Pará, onde o músico mora.

De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do R7, Ximbinha teria assumido o relacionamento com a Karen Kethlen Fernandes Silva, citada por Joelma em depoimento judicial como amante do ex-marido, durante o processo de divórcio.

Ainda segundo a blogueira, vizinhos de Ximbinha contam que Karen chama o artista pelo mesmo apelido que era usado por Joelma para se referir a ele: "pai".

