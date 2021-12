Xande de Pilares briga com ex-colega e leva tapa na cara

Parece que a saída do cantor Xande de Pilares do Grupo Revelação não foi nada amigável. Segundo o colunista Léo Dias, do Jornal O dia, na última semana, o cantor se envolveu numa briga feia com um ex-colega de grupo.

De acordo com o colunista, Xande foi ao um show do Revelação e foi ignorado por Mauro Júnior, que toca banjo na banda, quando foi cumprimentá-lo nos bastidores do evento. No momento, Mauro deu às costas e falou: "Depois de tudo que você fez para o Revelação, você ainda quer apertar a minha mão?".

Revoltado, o cantor foi atrás de Mauro e o xingou, que revidou com um tapa na cara de Xande, segundo Léo Dias.

Ainda conforme o colunista, o caso só não ficou pior, porque os amigos dos dois separaram a briga.

