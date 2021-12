Xanddy homenageia Carla Perez pelos 17 anos juntos e revela que tentaram separá-los

Xanddy usou o Instagram na tarde desta terça-feira, 25, para fazer três posts homenageando Carla Perez, com quem é casado há 15 anos. O líder da banda Harmonia do Samba pediu até paciência para os seguidores por conta dos longos textos que escreveu.

O cantor revelou que enfrentaram diversos obstáculos juntos e revelou que, no começo do namoro, queriam separá-los. "No começo do meu namoro com Carla, auge da minha carreira com o Harmonia, empresário e gravadora me aconselharam a não continuar meu relacionamento, alegando que ser solteiro "vendia mais!" Pois eu era um "sexy símbolo!" E me envolver com alguém, principalmente a Carla, ia acabar com minha carreira", escreveu.

Xanddy contou que não deu ouvidos, mas eles foram falar diretamente com Carla Perez. "Mas os caras foram tão ousados, que resolveram falar diretamente com a Carla, pedindo a ela pra se afastar de mim, pq ela estaria me prejudicando profissionalmente!", revelou.

Segundo o líder do Harmonia, essa intromissão o fez revelar nacionalmente que estavam namorando. "Com tudo isso, eu quero dizer a vcs que tô muito feliz em comemorar mais um ano de casado hoje com o amor da minha vida. Como sempre falo, que Deus me permita ficar bem velhinho ao lado dela., disse.

