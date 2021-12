Xanddy e Carla Perez homenageiam o filho nas redes sociais

Victor Alexandre completou 13 anos nesta terça-feira, 20. Os papais orgulhosos, Xanddy e Carla Perez, aproveitaram para homenagear o filho nas redes sociais.

"Obrigado, por ser esse menino tão amável, tão dedicado, honesto e de bem com a vida!! Só Jesus sabe o que vc representa pra mim!", escreveu o comandante do Harmonia do Samba.

"Meu menino de ouro, rapazinho respeitador, amável com todos, brincalhão e com um coração incrível. Obrigada meu Senhor Jesus Cristo pelo grande presente!", postou a dançarina e apresentadora.

