Xanddy desmente boatos sobre saída do Harmonia do Samba

O cantor Xanddy desmentiu a informação do jornal Extra, que dizia que ele iria sair do Harmonia do Samba e seguir em carreira solo. "Parei alguns minutos aqui, em respeito aos fãs, para explicar o que não tem explicação. A informação veiculada no site Extra, sobre minha saída do Harmonia do Samba, não é verdadeira. Não estou e nem penso em seguir carreira solo, o #HarmoniaTáNoDNA", escreveu em uma imagem no Instagram.

O marido de Carla Perez criticou o jornal. "É lamentável quando um veículo de comunicação veicula uma informação irreal, jamais apurada, mostrando total irresponsabilidade com a carreira de um artista e/ou banda", continuou.

