Workshop sobre produção musical acontece em Salvador

A capital baiana recebe no dia 8 de maio, a 1ª edição do “In The Stage Brasil”, um workshop sobre produção musical voltado para músicos, técnicos e estudantes. O evento acontece no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura, no Salvador Shopping.

Durante o curso, os participantes irão aprender todas as etapas para a realização de um espetáculo, que irá possibilitar uma imersão no conteúdo técnico por trás de uma grande produção. Além disso, contará com palestras de grandes nomes do mercado de entretenimento do Brasil, como Torcuatto Mariano, Zé Stage e Thiago Zibordi.

Entre os temas abordados estão: bastidores de palco, produção técnica, atuação de roadies e direção musical de bandas. O evento conta, ainda, com mesa redonda com os produtores do cenário local como Vitor Jairo (Daniela Mercury), Toinho Lopes (Ivete Sangalo), Silvio Magalhães (Léo Santana) e Fernando Rosa (Claudia Leitte).

Sobre os palestrantes:

Torcuato Mariano

Guitarrista, compositor e produtor musical. Já produziu e acompanhou grandes artistas da música, como Djavan, Cazuza, Lobão, Gal Costa, Flávio Venturini e Leo Gandelman. Desde 2012 é produtor musical do "The Voice Brasil" e "The Voice Kids" da Globo.

Zé Stage

Há mais de 28 anos na estrada, já atuou em grandes palcos nacionais e internacionais. Atualmente, está em turnê com Chitãozinho e Xororó. O seu Workshop já atingiu mais de 10 mil pessoas pelo Brasil, graças ao seu conteúdo embasado, teórico e dinâmico.

Thiago Zibordi

Já produziu eventos em mais de 300 cidades do Brasil, além de produções internacionais, como Brasilian Day em NY, Boston, Tokyo e Nagoya. Destacam-se também o Festival Folclórico de Parintis, Rock in Rio e Lollapalooza. Fez direção de palco para alguns programas da Rede Globo, como Festeja e Show da Virada.

