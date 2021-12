Willian Bonner faz desabafo após ser ofendido por seguidora

Após receber diversos comentários ofensivos de uma seguidora com perfil fake, o apresentador Willian Bonner fez um desabafo nesta quinta-feira, 1º, na sua conta oficia do Instagram.

No post, Bonner publicou uma foto em que mostra cinco perfis diferentes, e que aparentam ser da mesma seguidora. Segundo o jornalista, esta é a 23ª vez que ele a bloqueia por comentar mensagens desrespeitosas em suas fotos. Dentre as ofensas, ele cita uma realizada em uma foto do seu pai.

"É do jogo. E a pessoa cria mais um perfil pra ultrapassar todos os limites, ao desrespeitar um registro da memória de meu pai. É muito feio. É perverso. Doentio.Eu bloqueio mais uma vez. A vigésima-terceira, se não errei as contas. Talvez tenha sido a vigésima-nona", diz um trecho do post.

