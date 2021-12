William Bonner se irrita com ofensas a sua namorada em rede social

O jornalista William Bonner deu uma resposta dura na quinta-feira, 14, a um comentário em sua página do Instagram a respeito da imagem em que sua namorada, Natasha Dantas, aparece brincando com seu cachorro. Uma usuária se referiu à postagem como "exposição ridícula".

"Talvez quem passe ridículo neste momento não sejamos nós, que cuidamos de nossas vidas, que nos respeitamos", rebateu Bonner. "Talvez caiam no ridículo as pessoas que não superaram nossa separação, embora nada tenham a ver com isso, e que não aceitaram que tenhamos reconstruído nossa felicidade", afirmou, em referência à sua ex-mulher, Fátima Bernardes, que assumiu namoro com o advogado Túlio Gadêlha.

Outros usuários reagiram bem à postagem, publicando mensagens de apoio ao casal. "Sejam felizes", disse um usuário. "Bonner, sua namorada é linda e torço pela felicidade de vocês. Ainda mais sabendo que ela gosta de animais", disse outra.

Confira a imagem da namorada de Bonner que foi criticada pela usuária por se tratar de "exposição ridícula":

adblock ativo