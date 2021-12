William Bonner posta foto com a namorada pela 1ª vez e se declara

O amor está no ar para William Bonner. Isso porque o jornalista compartilhou na manhã desta terça-feira, 28, no Instagram, uma foto ao lado da namorada, a fisioterapeuta Natasha Dantas. E com direito a uma pequena declaração. Essa é a primeira vez que o âncora do Jornal Nacional publica uma imagem com a amada nas redes sociais.

"Em algum momento, alguém muito só e ferido e triste com suas muitas perdas perguntou 'fica comigo?', como se lesse o que os olhos do outro perguntavam. Como se pudesse existir alternativa àquilo que o tempo havia roteirizado", escreveu ele.

Após a publicação, os internautas não perderam tempo e encheram o perfil de Bonner de comentários. "Desejo felicidades ao casal!", escreveu uma seguidora. "Está apaixonado, hein, tio?", brincou outro.

De acordo com o site "Folha de São Paulo", Natasha já vinha sendo apontada como a nova companheira de Bonner desde outubro do ano passado, dois meses depois que ele e Fátima Bernardes anunciaram o fim do casamento de 26 anos.

Os dois já foram flagrados em vários momentos, mas não assumiam o relacionamento.

