William Bonner planeja fazer entretenimento como a ex

William Bonner parece que está cansado da bancada do Jornal Nacional, onde está há 20 anos. Segundo o jornal O Globo, Bonner está cansado de fazer a mesma coisa e estaria pensando em entrar no ramo do entretenimento como a ex-mulher Fátima Bernades.

Segundo a publicação, o salário de Bonner gira em torno de R$ 700 mil e o de Fátima, R$ 1 milhão, já que incluis merchandising que ela faz no Encontro com Fátima. A assessoria de imprensa da Globo nega que está nos planos tirar o tio - como gosta de ser chamado no Twitter - da bancada do JN.

