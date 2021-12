William Bonner é perseguido no Rio de Janeiro e posta foto de fuga

O jornalista Willian Bonner relatou, na sua página oficial do Instagram, que foi perseguido por um carro, neste domingo, 25, no Rio de Janeiro. No publicação, Bonner postou uma foto onde aparecem dois carros com vidros escuros.

"Flagrante de uma fuga no Rio de Janeiro. A criatura ao volante engrenou marcha à ré na contramão, manobrou e acelerou perigosamente quando percebi que estava me seguindo. Pensei que fosse bandido. Mas deve ser um candidato a paparazzo disposto a desrespeitar também as leis de trânsito", escreveu Bonner na legenda.

adblock ativo