William Bonner e Fátima Bernardes se separam

Os jornalistsa William Bonner e Fátima Bernardes anunciaram, nesta segunda-feira, 29, que estão se separando após 26 anos juntos. "Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis", escreveu Bonner no Twitter.

"É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre", finalizou o jornalista. Bonner e Fátima são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, de 18 anos. Os dois dividiam a bancada do Jornal Nacional até dezembro de 2011, quando Fátima deixou a atração para comandar o programa Encontro com Fátima.

Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. — William Bonner (@realwbonner) 30 de agosto de 2016

Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. — William Bonner (@realwbonner) 30 de agosto de 2016

É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre.

Fátima e William — William Bonner (@realwbonner) 30 de agosto de 2016

