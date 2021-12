William Bonner abandona bancada do Jornal e público brinca

William Bonner deixou os telespectadores curiosos após abandonar a bancada do Jornal Nacional durante a exibição nesta quinta-feira, 29. No penúltimo bloco após o jornalista, que ainda é assunto na internet por sua separação com Fátima Bernardes, anunciar o intervalo, ele simplismente se levantou e saiu do estúdio como se o programa tivesse terminado deixando Renata Vasconcellos sozinha.

Bonner só retornou quando anunciou a previsão do tempo que é apresentado por Maria Júlia Coutinho. Nas redes sociais, o caso virou motivo de piada para o publico que ficou surpreso com a atitude inesperada do jornalista. "Bonner foi ao banheiro rapidinho", comentou um telespectador. Já outro seguidor no Twitter disse que era para ele " ter calma, que ainda teria mais jornal. " Veja mais comentários:

Bonner tava apertado agora a pouco ou foi impressão minha? — Rodrigo Scarpa (@rodrigovesgo) 30 de setembro de 2016

Bonner com piriri correndo no anuncio do intervalo — D Bolson (@bolsonico) 30 de setembro de 2016

William Bonner chama comercial, levanta e vai embora como se fosse a coisa mais normal do mundo. #TV — Mateus Bandeira (@mateusbandeiraa) 30 de setembro de 2016

