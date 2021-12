Whindersson sobre Vitão: Não concordo com ninguém sendo constrangido na rua

Whindersson Nunes usou seu Twitter para se posicionar indiretamente sobre o que aconteceu com Vitão, neste domingo, 11, em Fortaleza. O cantor foi abordado por três homens, que se diziam fãs, e o deixaram sem graça após pedir uma foto e falar “meu casal”, filmando a reação dele.

“Não concordo com ninguém sendo constrangido na rua, a não ser que seja eu, porque com o meu constrangimento eu sei lidar. Você fez isolamento social para salvar o máximo de pessoas possível, não só as que vc gosta, deixem de onda errada”, escreveu Whindersson na rede social.

De acordo com informações do UOL, o humorista ainda mandou um errado sobre a pandemia, que não acabou. No vídeo, Vitão é abordado pelos rapazes e nem eles nem o artista estão usando máscara.

Vitão e Luísa Sonza assumiram o namoro no mês de setembro e, desde então, o casal vem sendo alvo de ataques dos fãs que não aceitam o fim do casamento de Luísa com Whindersson Nunes, anunciado em abril.

adblock ativo